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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция

WhatsApp внедряет новую функцию для повышения приватности звонков. По данным специализирующегося на анализе обновлений в мессенджере портала WABetaInfo, пользователи смогут скрыть свой IP-адрес при звонках.

Отмечается, что скрытие своего IP-адреса усложнит определение фактического местоположения звонящего. Для этого звонки будут проходить через сервера WhatsApp, что в свою очередь может незначительно снизить качество связи. Проверить наличие функции можно в настройках мессенджера в разделе «Конфиденциальность» — «Звонки».

Кроме того, в WhatsApp реализована защита от перехвата звонков и сообщений методом сквозного шифрования. По заявлениям разработчиков мессенджера, это помогает защитить сообщения, фотографии, видео, голосовые сообщения, документы, статусы и звонки пользователей от попадания в чужие руки.

Нововведение было обнаружено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.18.15. Сроки ее запуска для пользователей стабильных сборок приложения на Android, iOS и Windows пока не раскрываются.

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