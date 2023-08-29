Кремль приказал готовиться к новому военному мятежу

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В Кремле полагают, что после ликвидации Евгения Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа. Об этом The Moscow Times сообщили два близких к Кремлю собеседника и чиновник правительства, ранее служивший в силовых структурах.

По словам источников, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить «выступлений», подобных тому, что «Вагнер» организовал в конце июня.

Танки, подошедшие на расстояние меньше 200 км к Москве, произвели неизгладимое впечатление на правящего больше двух десятилетий Владимира Путина. Пригожин не только бросил вызов командованию армии, но и ослушался личного приказа президента, поэтому был признан угрозой режиму, сказали четыре источника The Moscow Times, близких к власти.

Наследство Пригожина — это военные подразделения с боевым опытом в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, подкрепленные медиаимперией из телеграм-каналов и политтехнологов. И в нынешнем виде Кремль не сможет сохранить «Вагнер», сказали источники The Moscow Times: ЧВК будет расформирована.

«Многие члены «Вагнера» считают, что за (гибелью Пригожина) могут стоять власти. И власти не могут игнорировать такие риски», — говорит аналитик International Crisis Group Олег Игнатов.

Спустя два дня после ликвидации Пригожина президент РФ Владимир Путин подписал указ, требующий от «вагнеровцев» присягнуть на верность. Все члены внеармейских военизированных формирований, включая добровольческие батальоны и территориальную оборону, обязаны принести присягу перед государственным флагом и поклясться защищать «конституционный строй».

«Путин хочет более жестко контролировать «Вагнер», чтобы убедиться, что он не столкнется с повторением кризиса в будущем», — отмечает Натия Сескуриа, научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute. Скорее всего, среди сторонников Пригожина найдутся и те, кто не станет приносить присягу, считает Сескуриа: «Это потенциально может создать проблемы для Путина в долгосрочной перспективе».

Судя по всему, угрозу нового мятежа или заговора Путин считает достаточно реалистичной, пишет политолог Аббас Галлямов. Об этом свидетельствует хотя бы то, что Путин пошел на ликвидацию Пригожина, хотя это и поставило под угрозу массу проектов. Это указывает, что приоритеты Путина — сохранение власти, а не экспансия вовне, отмечает Галлямов.

«Проблема Путина в том, что его образ померк и перестал отвечать на запрос России на сильного и решительного лидера, который быстро и с минимальными затратами и жертвами достигает целей. Это случилось после неудачной операции по захвату Украины и перехода войны в затяжную стадию», — рассуждает Игнатов из International Crisis Group.

«Стало видно, что Путин проигрывает таким харизматичным персонажам, как Пригожин, которые готовы говорить правду и принимать вещи такими, какие они есть», — говорит эксперт.