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Главное Общество

ЦИУТ обратился к водителям

ЦИУТ обратился к водителям

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обратился к водителям, пользующимся мобильным телефоном за рулем.

В обращении говорится:

«Использование некоторыми водителями мобильных телефонов за рулем приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Были случаи, когда водители по этой причине сбивали на пешеходном переходе переходивших дорогу пешеходов. Использование мобильного телефона за рулем отвлекает внимание водителя, вследствие чего происходят ДТП. Центр интеллектуального управления транспортом представляет подготовленный для водителей просветительский видеоролик».

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