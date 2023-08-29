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Уголовное дело экс-начальника минобороны: в бюджет уже выплачено 40 млн манатов

Уголовное дело экс-начальника минобороны: в бюджет уже выплачено 40 млн манатов

Завершено следствие по уголовному делу, в котором фигурирует бывший начальник финансового управления министерства обороны Азербайджана генерал-майор Низами Мамедов. Касающаяся Мамедова часть уголовного дела направлена для рассмотрения в Бакинский военный суд.

Об этом сказал адвокат бывшего генерала Рашад Мирмехдизаде.

Адвокат отметил, что в ходе расследования уголовного дела, проведенного в Службе государственной безопасности Азербайджана, его подзащитным и другими обвиняемыми были выплачены в государственный бюджет в общей сложности около 40 миллионов манатов, и данный процесс продолжается.

«В связи с тяжелым состоянием здоровья Низами Мамедов с большим трудом смог ознакомиться с направленным в суд 128-томным уголовным делом и подал несколько ходатайств. В настоящее время ожидается начало судебного разбирательства в Бакинском военном суде», – добавил Мирмехдизаде.

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