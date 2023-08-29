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Ким Чен Ын заявил, что в водах у Корейского полуострова высок риск ядерной войны

Ким Чен Ын заявил, что в водах у Корейского полуострова высок риск ядерной войны

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения командования северокорейского военного-морского флота заявил, что США, Япония и Южная Корея своими конфронтационными действиями дестабилизируют регион вокруг Корейского полуострова и повышают уровень опасности возникновения ядерной войны, в том числе и на море.

Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер назвал недавно собравшихся вместе глав США, Японии и Южной Кореи «лидерами банд» и обвинил их в проведении безрассудных конфронтационных маневров, из-за чего воды вокруг Корейского полуострова сегодня превратились в крупнейший в мире район концентрации военной техники и самую нестабильную акваторию с риском ядерной войны.

Ким Чен Ын объявил о планах включения ВМС Корейской народной армии (КНА) в ядерные силы сдерживания. Государственное агентство КНДР ЦТАК привело его слова, где он заявил, что ВМС КНА будут выполнять стратегические задачи в качестве составной части ядерной силы сдерживания государства.

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