Гаджизаде обвинил Армению в искажении региональных реалий |
Сегодня Чингизу Мустафаеву могло бы исполниться 63 года |
Багдасарян: Армяне прекрасно жили в составе Азербайджана (видео) |
Резников сообщил, когда Украина введет в бой F-16 |
Армяне обстреляли азербайджанские позиции |
Зеленский: Украина переводит производство оружия на максимум |
К сведению Варданяна и принца Лихтенштейнского: Азербайджан имеет право сбивать нарушителей в небе над Карабахом |
Армяне, надругавшиеся над флагом Азербайджана, арестованы (обновлено, видео) |
В Баку судья покончил с собой, бросившись с 5-го этажа здания (фото) |
Главное Политика

Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным до начала сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным до начала сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре и до начала недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, намеченного на 19 сентября.

Об этом ТАСС сообщил источник в политических кругах в Анкаре.

«Эрдоган и Путин встретятся до открытия Генассамблеи. Не позже. Окончательная дата все еще на стадии согласования, но это произойдет до ГА ООН», – сказал собеседник. Он также добавил, что стороны намерены «внимательно обсудить перспективы мирного решения» конфликта в Украине.

Кроме того, по словам источника, Эрдоган и Путин обсудят как изначальную зерновую сделку, так и возможные альтернативы для доставки продовольствия. «Позиция Анкары была выражена уже не раз, в том числе на днях [глава МИД Хакан] Фидан в Киеве отмечал, что изначальный вариант зерновой сделки с точки зрения маршрута доставки наиболее предпочтителен в отличие от теоретических альтернатив. На переговорах лидеров в России будет обсуждаться в целом вопрос о возобновлении сделки в ее прежнем виде. Но и возможные альтернативы для доставки зерна в нуждающиеся страны также будут в повестке», – сказал собеседник агентства.

Теги:
Из этой рубрики
Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным до начала сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Политика

Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным до начала сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

2023/08/29, 09:25
Гаджизаде обвинил Армению в искажении региональных реалий
Политика

Гаджизаде обвинил Армению в искажении региональных реалий

2023/08/29, 00:48
Рамасвами на посту президента США займет пророссийскую антиукраинскую позицию
Политика

Рамасвами на посту президента США займет пророссийскую антиукраинскую позицию

2023/08/28, 23:09
Москва обвинила Запад в стремлении заставить страны СНГ свернуть сотрудничество с Россией
Политика

Москва обвинила Запад в стремлении заставить страны СНГ свернуть сотрудничество с Россией

2023/08/28, 18:19
Община Западного Азербайджана осудила несправедливое заявление Дуньи Миятович
Политика

Община Западного Азербайджана осудила несправедливое заявление Дуньи Миятович

2023/08/28, 17:50
Арифметическая задача для Макрона
Политика

Арифметическая задача для Макрона

2023/08/28, 17:30
«Чемодан без ручки» — в такой роли Карабах оказался не только для Армении, но и для России
Политика

«Чемодан без ручки» — в такой роли Карабах оказался не только для Армении, но и для России

2023/08/28, 16:29
Захарова анонсировала переговоры Лаврова и Фидана в Москве
Политика

Захарова анонсировала переговоры Лаврова и Фидана в Москве

2023/08/28, 13:26
Ильхам Алиев принял начальника Генштаба ВС Турции
Политика

Ильхам Алиев принял начальника Генштаба ВС Турции

2023/08/28, 11:20