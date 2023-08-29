Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным до начала сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре и до начала недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, намеченного на 19 сентября.

Об этом ТАСС сообщил источник в политических кругах в Анкаре.

«Эрдоган и Путин встретятся до открытия Генассамблеи. Не позже. Окончательная дата все еще на стадии согласования, но это произойдет до ГА ООН», – сказал собеседник. Он также добавил, что стороны намерены «внимательно обсудить перспективы мирного решения» конфликта в Украине.

Кроме того, по словам источника, Эрдоган и Путин обсудят как изначальную зерновую сделку, так и возможные альтернативы для доставки продовольствия. «Позиция Анкары была выражена уже не раз, в том числе на днях [глава МИД Хакан] Фидан в Киеве отмечал, что изначальный вариант зерновой сделки с точки зрения маршрута доставки наиболее предпочтителен в отличие от теоретических альтернатив. На переговорах лидеров в России будет обсуждаться в целом вопрос о возобновлении сделки в ее прежнем виде. Но и возможные альтернативы для доставки зерна в нуждающиеся страны также будут в повестке», – сказал собеседник агентства.