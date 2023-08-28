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«Фирма работает на РФ». Премьер-министр Эстонии извинилась за своего мужа

"Фирма работает на РФ". Премьер-министр Эстонии извинилась за своего мужа

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Delfi извинилась за то, что транспортная компания ее мужа Stark Logistics продолжала возить грузы в Россию после начала войны в Украине.

«Хочу сказать, что мне очень жаль, что такая ситуация вообще возникла. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело, но я отвечаю за те моральные оценки, которые давала. Я по-прежнему считаю, что действовать в России или поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабная война, неправильно с моральной точки зрения», — заявила она.

Каллас подчеркнула, что не собирается покидать должность из-за этой ситуации. «Я продолжу работу в качестве премьер-министра. Конечно, оппозиция может выдвинуть вотум недоверия, если они соберут голоса, и это их работа», — сказала глава правительства.

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