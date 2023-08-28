Армяне обстреляли азербайджанские позиции |
Зеленский: Украина переводит производство оружия на максимум |
К сведению Варданяна и принца Лихтенштейнского: Азербайджан имеет право сбивать нарушителей в небе над Карабахом |
Армяне, надругавшиеся над флагом Азербайджана, арестованы (обновлено, видео) |
В Баку судья покончил с собой, бросившись с 4-го этажа здания (фото) |
Украина нанесла удар по казарме «кадыровцев» (видео) |
Уволен консул России, обвинявший Казахстан в притеснении русскоязычных (видео) |
У Эрдогана подтвердили его визит в Россию на переговоры с Путиным (обновлено) |
Россия все еще настаивает на миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе |
Главное Политика

Рамасвами на посту президента США займет пророссийскую антиукраинскую позицию

Рамасвами на посту президента США займет пророссийскую антиукраинскую позицию

Претендент на пост президента США от Республиканской партии, миллионер индийского происхождения Вивек Рамасвами заявил, что готов идти на уступки в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Об этом он написал в своей статье для The American Conserative.

По словам Рамасвами, в случае победы на выборах, в 2025 году он поедет в Москву, чтобы добиться мира на Украине.

«Хорошая сделка требует, чтобы все стороны что-то из нее получили. С этой целью я признаю российский контроль над захваченными территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход РФ из военного союза с Китаем», — написал он.

Также Рамасвами пообещал «покончить с санкциями и вернуть Россию на мировой рынок». Таким образом он намерен сделать из РФ «сдерживающий фактор для планов Китая в Восточной Азии».

Теги:
Из этой рубрики
Рамасвами на посту президента США займет пророссийскую антиукраинскую позицию
Политика

Рамасвами на посту президента США займет пророссийскую антиукраинскую позицию

2023/08/28, 23:09
Москва обвинила Запад в стремлении заставить страны СНГ свернуть сотрудничество с Россией
Политика

Москва обвинила Запад в стремлении заставить страны СНГ свернуть сотрудничество с Россией

2023/08/28, 18:19
Община Западного Азербайджана осудила несправедливое заявление Дуньи Миятович
Политика

Община Западного Азербайджана осудила несправедливое заявление Дуньи Миятович

2023/08/28, 17:50
Арифметическая задача для Макрона
Политика

Арифметическая задача для Макрона

2023/08/28, 17:30
«Чемодан без ручки» — в такой роли Карабах оказался не только для Армении, но и для России
Политика

«Чемодан без ручки» — в такой роли Карабах оказался не только для Армении, но и для России

2023/08/28, 16:29
Захарова анонсировала переговоры Лаврова и Фидана в Москве
Политика

Захарова анонсировала переговоры Лаврова и Фидана в Москве

2023/08/28, 13:26
Ильхам Алиев принял начальника Генштаба ВС Турции
Политика

Ильхам Алиев принял начальника Генштаба ВС Турции

2023/08/28, 11:20
Посольство отреагировало на статью «Минвала» и передало ноту протеста в МИД России
Политика

Посольство отреагировало на статью «Минвала» и передало ноту протеста в МИД России

2023/08/27, 17:37
Президент Алиев указал на высокий уровень связей между военными Азербайджана и Турции
Политика

Президент Алиев указал на высокий уровень связей между военными Азербайджана и Турции

2023/08/27, 13:08