Зеленский: Украина переводит производство оружия на максимум

112 Просмотров

Украина переводит на максимум производство отечественного оружия. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем обращении.

Он отметил, что провел сегодня отдельное совещание по украинскому производству оружия. На нем присутствовали представители Минстратегпрома, Укроборонпрома и руководители отечественных производств.

«Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, которые сделаны в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша «оборонка» будет давать больший результат», – заявил Зеленский.