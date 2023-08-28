К сведению Варданяна и принца Лихтенштейнского: Азербайджан имеет право сбивать нарушителей в небе над Карабахом

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Рубен Варданян, российский олигарх и профессиональный провокатор, нечаянно засветил заказчиков аферы с «воздушным мостом в «Арцах»». Сей персонаж объявил, что у него есть «хорошие новости по гуманитарному авиакоридору», после чего возвестил: «Принц Михаэль Лихтенштейнский выразил готовность возглавить воздушный конвой гуманитарной помощи в блокированный «Арцах» (кавычки наши — Ред.) и находится в самолёте, перевозящем гуманитарную помощь. Наш партнёр в гуманитарной сфере – швейцарская компания Impact Investing Solutions – уже опубликовала на сайте пресс-релиз, в котором говорится: «Вместе с Его Светлостью Принцем Михаэлем Лихтенштейнским и другими мировыми лидерами, нынешними и бывшими руководителями государств, готовы доставить по воздушному мосту товары жизненной необходимости в Нагорный Карабах, где 120 тысяч человек, в том числе 30 тысяч детей уже больше восьми месяцев лишены питания и медикаментов»».

После оглушительного провала в СБ ООН, на фоне колонны грузовиков с «гуманитарным грузом», застрявших на подъезде к азербайджанскому ППП «Лачин», Рубену Варданяну и компании нужен хоть какой-то повод для оптимизма. Да и время поджимает: после стольких дней воплей о «гуманитарном кризисе» надо или предъявлять реальные свидетельства голода (которых нет и не будет), или сворачивать кампанию и прилюдно расписываться в том, что никакой «блокады» не было. И тем более не хочется признаваться, что все показательные истерики у микрофонов и камер закончились по сути ничем.

И вот теперь: ура, к нам летит принц на белом самолете, чепчики в воздух!

А что в реальности?

Прежде всего, таких принцев в крохотном Лихтенштейне (38 тысяч населения) не менее полусотни. Принц Михаэль не занимает никаких официальных постов и не может претендовать на престол. Сегодня страну возглавляет князь Ханс-Адам II, регентом является Алоиз, а Михаэль, как бы повежливее, даже рядом не стоял. Но зато он известен своими связями с российским бизнесом. Еще в 2010 году выплыли сведения, что он является совладельцем петербургского Балтинвестбанка и единственным бенефициаром компании, которая контролирует 19,2% Балтинвестбанка, а по совместительству возглавляет холдинг «Geopolitical Intelligence Services» и мозговой центр «European Centre of Austrian Economics Foundation». То есть аферу вокруг «воздушного моста» раздувают персоны, тесно связанные с российским бизнесом и «теневой» политикой, особенно по части влияния на европейские структуры.

Но афера не перестает быть аферой только потому, что в ней мелькают имена членов монаршей семьи. Напомним главное: Азербайджан полностью контролирует свое воздушное пространство, летать здесь без разрешения законных властей нашей страны не получится даже теоретически. Неважно, будет ли эта затея названа «гуманитарным конвоем», «воздушным мостом» или еще чем-нибудь: непрошенных «гостей» сначала принуждают к посадке, а если те пытаются не подчиняться — сбивают. Тем более лучше не забывать, что у ВС Азербайджана есть и технические возможности, и правовые основания в случае серьезного эксцесса уничтожить аэродром Ходжалы. И неважно, будет ли на борту или на земле президент Армении или принц Лихтенштейна. Достаточно вспомнить, как «прибыть первым рейсом в «аэропорт Степанакерта»» обещал еще Серж Саргсян и как потом, после предупреждений Азербайджана, пытался сделать вид, будто бы его не так поняли.

И если теперь в такой роли решил предстать принц Михаэль Лихтенштейнский — это его выбор, его ответственность и остатки его репутации. И если он решил утопить ее не в Рейне, а в реке Хакяри — так тому и быть.