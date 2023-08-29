Мишель настаивает на расширении ЕС

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Евросоюзу необходимо провести реформы, чтобы подготовиться к дальнейшему расширению блока к 2030 году. Об этом сказал президент Европейского совета Шарль Мишель в Словении на международной конференции безопасности Bled Strategic Forum, сообщает «Укринформ».

«Мы должны поставить перед собой четкие цели. Убежден, что мы должны быть готовы – с обеих сторон – к расширению до 2030 года. Это значит, что следующий многолетний бюджет ЕС потребует включения наших общих целей. Это амбициозное, но необходимое», – заявил он.

По словам Мишеля, Евросоюз должен усилить свои позиции и стать мощнее.

«Именно поэтому сейчас пора преодолеть вызов расширения. Как для нас в ЕС, так и для наших будущих членов. Я убежден, именно так мы должны называть страны, получившие подтверждение перспективы в ЕС – будущие страны-члены», – подчеркнул глава Евросовета.

Он отметил, что «окно возможностей» для будущего расширения ЕС открыто, и начинать действовать необходимо прямо сейчас.

«Именно поэтому лидеры ЕС обсудят расширение на нашей следующей встрече Европейского совета. Мы определим позицию по открытию переговоров с Украиной и Молдовой. Я ожидаю, что Босния и Герцеговина, а также Грузия снова вернутся за стол (переговоров)», – добавил Мишель.

Он подчеркнул, что война в Европе, которая идет на земле Украины, еще раз продемонстрировала – мир и демократия не могут восприниматься как данность.

«В настоящее время, как мы говорим, Украина героически защищает свою страну. Кремль не только атакует свободного и суверенного соседа. Кремль атакует все, во что мы верим – свободу, демократию, благосостояние и сотрудничество. В июне прошлого года мы предоставили статус кандидата для Украины и для Молдовы. Такой же статус ожидает Грузию, когда они (грузины) завершат необходимые шаги. Поэтому сейчас расширение в дальнейшем не является мечтой. Пришло время продвигаться вперед», – резюмировал Шарль Мишель.