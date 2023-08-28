Москва обвинила Запад в стремлении заставить страны СНГ свернуть сотрудничество с Россией

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что Соединённые Штаты и Европейский союз стремятся заставить страны СНГ свернуть сотрудничество с Москвой. Об этом Шевцов сказал в интервью «Российской газете».

«Сегодня угрозами «вторичных санкций», политическим давлением и шантажом США и ЕС стремятся заставить страны СНГ свернуть сотрудничество с Россией», — подчеркнул он.

По словам собеседника газеты, Запад стремится закончить сотрудничество СНГ и России во всех областях, включая политическую, экономическую, культурную, гуманитарную и сферу обеспечения безопасности.