В Азербайджане усилят защиту персональных данных

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Будет усовершенствована защита персональных данных.

Это нашло отражение в «Стратегии Азербайджана по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы», утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно стратегии, Кабмин совместно с Министерством цифрового развития и транспорта, Службой государственной безопасности, Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, МВД и Минюстом должен регулярно обеспечивать совершенствование нормативной правовой базы в области обработки и защиты персональных данных на основе международного опыта.