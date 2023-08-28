В МИД Азербайджана ответили Макрону

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Озвученные 28 августа в ходе конференции послов предвзятые высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, которые создают ложное впечатление о текущей ситуации в регионе и в одностороннем порядке защищают Армению, подрывают мирный процесс.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном на конференции послов.

По словам Айхана Гаджизаде, тот факт, что президент Франции в очередной раз высказал мнение о гуманитарной ситуации в регионе, вновь доказывает ошибочность политики этой страны.

«Непонятен тот факт, что французская сторона, не осуждавшая захватнические и агрессивные действия, осуществленные на протяжении почти 30 лет Арменией против Азербайджана, и не делавшая никаких комментариев по поводу гуманитарного положения около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в результате оккупации, теперь осуждает 44-дневную Отечественную войну 2020 года, завершившуюся освобождением азербайджанских земель в соответствии с Уставом ООН и нормами и принципами международного права, делая особый акцент на претензии по поводу гуманитарной ситуации в регионе», – подчеркнул представитель Министерства иностранных дел.

По его словам, недопустимо, чтобы президент Франции использовал такие фразы, как «Лачинский гуманитарный коридор», и пытался говорить с позиции силы – это является проявлением неуважения к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

«Французской стороне хорошо известно, что по Лачинской дороге и через погранично-пропускной пункт в течение дня проезжают десятки армян, для перевозки грузов для армянского населения Азербайджан предоставил дорогу Агдам-Ханкенди и другие альтернативные дороги. Несмотря на все эти усилия, Армения и те, кто выдают себя за представителей армянского населения, политизируют вопрос использования этих дорог», – сказал Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что вместо поощрения реализации договоренностей, достигнутых в начале августа этого года, высказываются утверждения, направленные на поддержку провокационных шагов армянской стороны, что является одним из факторов, напрямую препятствующих процессу.

Как подчеркнул пресс-секретарь МИД Азербайджана, было бы полезнее, если бы французская сторона, заявляющая, что была автором миссии Евросоюза в Праге и инициативы о признании границ в рамках Алма-Атинской декларации 1991 года, ответила бы на вопрос, почему она не выступала с подобными инициативами в течение почти 30 лет, когда территории Азербайджана находились под оккупацией.

«Азербайджанская сторона полна решимости обеспечить мир и безопасность в регионе, и все попытки вмешательства со стороны, препятствующие этому процессу, будут решительно пресекаться», – добавил Айхан Гаджизаде.