Община Западного Азербайджана осудила несправедливое заявление Дуньи Миятович

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Община Западного Азербайджана осудила заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович от 28 августа 2023 года.

Община подчеркивает, что на территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах».

«После того, как Армения хотя бы на словах признала Карабах азербайджанской территорией, некоторые до сих пор неуважительно относятся к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, что вызывает ряд вопросов. Мы призываем комиссара СЕ в будущем использовать термин «Карабахский регион Азербайджана».

Азербайджан, после вступления в Совет Европы в 2001 году, постоянно поднимал гуманитарные вопросы и проблемы прав человека, вызванные армянской оккупацией, но каждый раз получал стандартные, неприемлемые ответы типа «мы не политическая организация, мы не вмешиваемся в подобные вопросы». Теперь, когда Азербайджан освободил свои территории, почему эта же организация и эти же чиновники заняли совершенно иную позицию?!

Почему Дунья Миятович, которая является комиссаром с 2018 года, ни разу не выразила обеспокоенность по поводу оккупации азербайджанских территорий, этнических чисток, изгнания одного миллиона азербайджанцев? С 2020 года более 300 азербайджанцев стали жертвами минного террора Армении. Когда вы, как комиссар, выразите отношение к данному факту?

Комиссару Совета Европы по правам человека следует посетить не Карабахский регион Азербайджана, а Армению, которая депортировала западных азербайджанцев со своих родных земель и отрицает их право на возвращение. Может, Вам стоит обратиться к Армении, чтобы она создала возможность для посещения западными азербайджанцами разрушенных мечетей и кладбищ?

Община Западного Азербайджана призывает комиссара избегать двойных стандартов и быть беспристрастной», – говорится в заявлении.