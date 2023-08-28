Азербайджанская армия реорганизована по турецкой модели

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28 августа министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, встретился с делегацией, возглавляемой начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генералом армии Метином Гюраком, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

З.Гасанов поздравил М.Гюрака с назначением на должность начальника Генштаба ВС Турции, и выразил соболезнование в связи с гибелью военнослужащего в районе проведения антитеррористической операции Pençe-Kilit (Коготь-Замок).

Министр обороны поведал об успешно проделанной работе по приведению Азербайджанской армии в соответствие с турецкой моделью по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС, Ильхама Алиева, и поблагодарил братскую страну за оказанную поддержку.

Отмечено, что согласно Шушинской декларации, сегодня азербайджано-турецкое сотрудничество опирается на союзнические отношения. Министр подчеркнул, что искренние отношения глав двух государств играют неоценимую роль в достижении высокого уровня сотрудничества между нашими странами.

Выразив признательность за оказанное гостеприимство, генерал Гюрак подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии. Он отметил, что военное сотрудничество двух государств укрепляет единство и открывает новые возможности для дальнейшего развития.