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Индия запустит станцию по изучению Солнца 2 сентября

Индия запустит станцию по изучению Солнца 2 сентября

Индийская организация космических исследований (ISRO) назначила запуск первой для страны станции по исследованию Солнца «Адитья Л-1» (Aditya-L1) на 2 сентября.

«Запуск «Адитья Л-1″, первой индийской космической станции по изучению Солнца, назначен на 2 сентября 2023 года», – сообщила ISRO в соцсети X (ранее Twitter).

Пуск планируется осуществить в 11:50 по местному времени (09:20 мск) с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана. Он расположен на острове Шрихарикота (штат Андхра-Прадеш) в Бенгальском заливе.

По данным ISRO, «Адитья Л-1» будет выведена на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце – Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца, что обеспечивает беспрепятственное наблюдение за светилом. Главная цель миссии «Адитья Л-1», запуск которой неоднократно откладывался, состоит в изучении солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах.

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