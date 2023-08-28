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Си Цзиньпин заявил о необходимости китаизации ислама

Си Цзиньпин заявил о необходимости китаизации ислама

Во время визита в автономный район Синьцзян глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости укрепить «тяжело завоеванную социальную стабильность» в регионе и направить усилия на контроль над «незаконной религиозной деятельностью».

Об этом пишет The Guardian.

В тексте отмечается, что Си Цзиньпин прибыл в город Урумчи в субботу, где выслушал отчет о работе правительства и выступил с речью перед государственными деятелями.

В частности, глава КНР призвал чиновников способствовать китаизации Ислама и «эффективно контролировать незаконную религиозную деятельность».

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