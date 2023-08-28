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Представитель ВОЗ сделала прогноз по новому штамму EG.5 в Азербайджане

Представитель ВОЗ сделала прогноз по новому штамму EG.5 в Азербайджане

Если новый штамм COVID-19 – EG.5 широко распространится в мире, то в Азербайджане тоже будут случаи заражения.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, находящаяся с визитом в Нахчыване, передает АПА.

Официальный представитель ВОЗ сказала, что некоторое время наблюдался относительный рост числа случаев заражения COVID-19: «Люди должны продолжать защищать себя… Азербайджан также является частью глобального мира. Поэтому то, что происходит в глобальном мире, отразится и на Азербайджане. Новый штамм EG.5 обладает высокой заражаемостью, но не имеет столь серьезных последствий».

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