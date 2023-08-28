Протестующие угрожают штурмом французской военной базы в Нигере |
На ППП «Лачин» задержаны армяне, оскорбившие флаг Азербайджана (видео) |
У Зеленского спрогнозировали окончание войны в Украине |
В Кремле определились, кто пойдет на президентские выборы |
Стрельба в резиденции сепаратиста Араика Арутюняна (видео) |
На ППП «Лачин» у армянина конфискованы нарды с сепаратистской символикой (видео) |
31 год назад армянские фашисты учинили резню в селе Баллыгая |
Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны |
Коротченко: Мехрибан Алиева – это сочетание ума и красоты |
Главное Общество

Ускоренными темпами продолжается строительство автодороги Агдам-Физули (фото и видео)

Ускоренными темпами продолжается строительство автодороги Агдам-Физули (фото и видео)

Ускоренными темпами продолжается строительство автодороги Агдам-Физули, фундамент которой был заложен в октябре 2021 года.

Информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Дорога протяженностью 64,8 километра и шириной 15 метров будет иметь четыре полосы движения. Ширина обочин составит 3,75 метра, ширина разделительной полосы – 2 метра, дорожного полотна – 26,5 метра. Автомобильная дорога строится по первой технической категории.

В настоящее время продолжаются работы по удалению непригодного грунта, расширению, строительству нового дорожного полотна шириной 26,5 метра, строительству дорожного основания, возведению опорной стены длиной 380 метров. Кроме того, вдоль дороги с целью обеспечения подачи воды продолжается строительство водопроводов различных размеров, водных переходов, в необходимых местах строятся подземные переходы и линии коммуникаций.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев утвердил Госпрограмма по развитию социальных услуг на 2023-2026 годы
Общество

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмма по развитию социальных услуг на 2023-2026 годы

2023/08/28, 15:58
На ППП "Лачин" задержаны армяне, оскорбившие флаг Азербайджана (видео)
Общество

На ППП «Лачин» задержаны армяне, оскорбившие флаг Азербайджана (видео)

2023/08/28, 15:21
Представитель ВОЗ сделала прогноз по новому штамму EG.5 в Азербайджане
Общество

Представитель ВОЗ сделала прогноз по новому штамму EG.5 в Азербайджане

2023/08/28, 14:36
Ускоренными темпами продолжается строительство автодороги Агдам-Физули (фото и видео)
Общество

Ускоренными темпами продолжается строительство автодороги Агдам-Физули (фото и видео)

2023/08/28, 13:53
Завтра в Баку будет до 32 градусов жары
Общество

Завтра в Баку будет до 32 градусов жары

2023/08/28, 13:27
Таинство «Артема», армянские могилы и надежды островитян (фото)
Общество

Таинство «Артема», армянские могилы и надежды островитян (фото)

2023/08/28, 12:38
На улице Самеда Вургуна снижена максимальная скорость движения
Общество

На улице Самеда Вургуна снижена максимальная скорость движения

2023/08/28, 12:36
Стрельба в резиденции сепаратиста Араика Арутюняна (видео)
Общество

Стрельба в резиденции сепаратиста Араика Арутюняна (видео)

2023/08/28, 12:19
Первая женщина-машинист Бакинского метрополитена уволена за использование мобильного телефона
Общество

Первая женщина-машинист Бакинского метрополитена уволена за использование мобильного телефона

2023/08/28, 12:04