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У Зеленского спрогнозировали окончание войны в Украине

У Зеленского спрогнозировали окончание войны в Украине

Война в Украине закончится «быстро и в один момент». При этом вряд ли придется отвоевывать каждый километр кровью, потому что при определенных условиях «события будут приобретать другой вид».

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

«Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на юге и выхода украинских сил на админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов все закончится быстро и в один момент — так же, как и началось», – заверил он.

По словам Подоляка, дело в том, что вся внутренняя легитимность Владимира Путина строится на убеждении российских элит, что он «еще не проиграл войну».

«В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима», – говорит он.

По мнению Подоляка, убийство основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина и подготовка новой мобилизации в России для насыщения фронта — это только «выигрыш времени».

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