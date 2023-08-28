Скибицкий: Россия начала собирать «Шахеды» на своей территории

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Российская федерация начала работу над тем, чтобы наладить мощное производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории. После последних атак «шахедов» в них обнаружили элементы, указывающие, что финальный этап сбора этих дронов происходит уже на территории России.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, пересдают украинские СМИ.

«После последних атак «шахедов» мы обнаружили в них элементы, указывающие на то, что финальный этап сбора этих БПЛА происходит уже на территории России. Об этом в частности свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах. И кроме того, у нас есть планы агрессора, в ходе одной из российских выставок ВПК было заявлено, что Москва хочет освоить примерно 60 БПЛА различных модификаций до 2030 года», – рассказал Скибицкий.

Предварительные данные ГУР свидетельствуют о том, что противник запланировал во втором полугодии этого года изготовить 1300 единиц так называемых «Герань-2», то есть «шахедов». Для них планируется использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства. Однако в реальности Россия на сегодняшний день не способна производить такое количество БПЛА, отметил Скибицкий.

По его словам, сейчас ГУР собирает данные о том, какова фактическая мощность развернутого врагом производства, где именно они собирают эти дроны и какие предприятия на территории России участвуют в поставке деталей.

В военной разведке говорят, что успешность планов врага будет зависеть от эффективности санкций и «кинетического действия» на объекты, участвующие в производстве «шахедов» в РФ.