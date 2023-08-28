Таинство «Артема», армянские могилы и надежды островитян (фото)

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Решение посетить остров Абшеронского архипелага в Каспийском море – Пираллахи («Артем» в прошлом) пришло спонтанно, в частности из-за беседы корреспондента Minval.az с бывшей островитянкой, вот уже много лет живущей в Европе: «А знаешь, Яна, когда-то на наш остров можно было добраться на электричке. Но рельсы постоянно заливало волнами, их убрали и возвели высокий автомобильный мост, связавший остров с Большой землей».

Удивительно, Пираллахинский район является одним из 12 районов столицы, но из-за его отдаленности мало кто может похвастаться частой посещаемостью этого места. Однажды автор уже бывал на этом острове, но из-за серьезности социальной темы, приведшей его в Пираллахи, не рассматривал это место в качестве историко-культурного наследия, а был занят расследованием жалобы местных жителей на нечистоплотных дельцов, затягивающих кредитные петли на шеях населения. Статьи были написаны, тема закрыта и больше, казалось бы, ехать на остров было не за чем. Но все же интерес остался, тем более что Пираллахи в сводках новостей практически редко упоминается, в отличие от других районов. А раз не упоминается, значит, и жизнь там течет по-другому.

Интерес к острову возрастал по мере ознакомления с его историей, кстати, довольно скудно изложенной в официальных источниках – даты, сухие названия. А тем не менее за всем этим стояли и исторические пласты, и люди, делавшие историю. И очень хотелось узнать поподробнее – как все происходило, может быть, удастся узнать что-то новое и внести тем самым свою лепту в историю летописи острова Пираллахи?

Кроме того, железнодорожные пути, залитые морем – сюжет культового мультфильма Хаявы Миядзаки – до такой степени разбередил воображение, что поездку в долгий ящик откладывать не стала, и уже ранним утром отправилась в путь с другом – блогером Фаиком Исмаилом, обещавшим своим заграничным друзьям снять интересный сюжет, связанный с переплетением времени, практически остановившемся на этом удивительном острове.

Место, где остановилось время

Тот факт, что эпоха перемен уже глобально коснулась острова, был заметен еще во въезде: слева расположился рыборазводный завод NərəMİZ, фундамент которого был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще в 2017 году. Территория обустроена весьма привлекательно, очень много зелени. Кроме того, в рамках строительства были также спроектированы ферма открытого типа, отель, яхт-клуб и коттеджи с рестораном и кафе. Недалеко расположился и шприцевый завод, строительство которого было завершено в 2018 году. И рыбный и шприцевый заводы (Завод «Diamed Co» введен в эксплуатацию в мае 2019 года) были построены в рамках Пираллахинского индустриального парка. В ближайшем будущем АИК и Diamed собираются построить в Пираллахи завод по производству лекарств, а значит, на 100 рабочих мест будет больше, еще 100 островитян смогут работать рядом с домом.

Мы едем по комфортабельным поселковым дорогам, с удивлением наблюдая за трансформацией этого некогда вневременного острова, единственной достопримечательностью которого были старые ржавые корабли и дешевая рыба, которой торговали на взморье местные рыбаки. Остров Пираллахи был попросту затерян в восточной и юго-восточной частях Абшеронского полуострова. И приезжали сюда исключительно экстремалы – поудить рыбку, а если повезет, на маяк подняться.

На самом деле географическое расположение и климатические условия Пираллахинского района всегда были весьма благоприятными для развития туризма, тем более что территория района состоит из островов. И хорошо, что реализуется программа развития районов города.

А потому в рамках госпрограммы Пираллахи претерпел колоссальные изменения, и в скором времени будут созданы и приморский бульвар, и парк отдыха с аттракционами, отели, пляжи, спортивно-концертный комплекс, яхт-клуб и серфинг-клуб. Кроме того, реконструированная дорога Гала-Пираллахи и Пираллахинский мост создают жителям поселка, а также туристам возможность удобного выезда по проспекту Гейдара Алиева в направлении центра Баку, а также в Международный аэропорт Гейдар Алиев, поселки Шувелан, Мардакян, Бузовна, Бильгя, Бина и другие направления.

В том числе в Гюргане и Чилове будут построены центры и комплексы отдыха, отели и гостиницы, Историко-краеведческий музей и Молодежный развлекательный центр. А открытие 120-метрового перехода под новым мостом будет способствовать развитию водных видов спорта, в том числе парусного спорта и гребли, созданию нового современного пляжа, организации прогулок на скутере, морских круизов вокруг острова. Все эти планы будут реализованы до 2030 года.

Раньше о Пираллахи говорили, что это маленький «совок» – и жизненный уклад, и манера общения островитян друг с другом, застывшая история в виде вывесок и архитектурного стиля. Но сегодня «Продмаг» и «Промторг» уже не украшают крохотные а-ля «магазин в «советском» стиле», так как их уже не осталось, равно как и крохотных белых рыбацких домиков-мазанок, давно уже канувших в лету. Время обрушилось на Пираллахи грандиозным строительным бумом, стирающем с лица острова незаасфальтированные тротуары и покосившиеся поселковые дороги, разрушающиеся дома, построенные еще во времена Альфреда Нобеля. И неудивительно, ведь история острова завязана именно на нефти, и первые дома, построенные на острове, были барачного типа и в них жили работники нефтяных промыслов. А нефть на острове стали добывать еще в 20-х годах позапрошлого столетия. Но давайте перевернем страничку истории, пахнущую нефтью, и окунемся в социум, сформированный многонациональным колоритом этого острова.

Преображение Пираллахи началось в 2015 году. Согласно подготовленному генеральному плану острова Пираллахи, для обеспечения отдыха местных жителей и туристов вдоль прибрежной линии в поселке планируется закладка нового приморского бульвара и пляжа. В целом, Пираллахи кардинально преобразится до 2033 года, территории его расширятся и можно будет разместить 35 тысяч жителей.

Жилищный вопрос и на острове жилищный вопрос

В поисках остатков замершего советского времени, приманивающего туристов, мы наткнулись на несколько «дышащих на ладан» 2-этажных домиков барачного типа на улице Самеда Вургуна. По сути, несмотря на ветхость, они представляли для съемок определенный интерес, как экскурс в прошлое и мы уже собирались войти в дом, как вдруг услышали вопрос: «Вы зачем машину поставили перед нашей дверью?». Оказывается, в этих домах еще живут. Но как это возможно? Оказывается, да, возможно.

– Мы журналисты. Приехали на ваш остров посмотреть.

– А, ну-ну. Много вас тут приезжало, а проблема наша как была, так и осталась. Проходите в дом, не стесняйтесь. Обувь можете не снимать, все равно все сыпется. Заодно и познакомимся.

68-летняя Эльмира Султанова, коренная жительница острова, осталась в старом аварийном доме по ул. Самеда Вургуна, потому что вопрос с переездом в новопостроенный комплекс по ул. Первомайская не решается уже много месяцев. А дом, которому уже 85 лет, вот-вот обрушится.

По словам Э.Султановой, до недавнего времени здесь жили беженцы и вынужденные переселенцы, которые постоянно заливали соседей. Вот уже более полугода как беженцев переселили в шикарные, комфортабельные дома, а жители аварийных домов остались «между небом и землей». И ремонт делать не советуют, и не переселяют, несмотря на то, что новый жилой комплекс уже построен. Житель соседнего аварийного дома, пенсионер Павел Сивцов тоже недоволен тем, что он и его жена – женщина с проблемным здоровьем по-прежнему живут в жутких условиях.

«Скоро начинается сезон дождей, а дом-то на ладан дышит», – сетует Павел Васильевич.

Весть о том, что на остров приехали журналисты, быстро разлетелась среди местных жителей, и пока мы беседовали с Э.Султановой, мне позвонила Елена Игнаткина – коренная островитянка, чьи предки приехали на остров в начале прошлого столетия, она пригласила нас в гости.

«Дом, в котором вы сейчас находитесь, был построен в 1924 году. Хоть и крепкий пока что дом, но все же очень-очень старый, в будущем году ему исполнится 100 лет. И потому вопрос переезда и для нас очень актуален. Вы наверняка видели отличный комфортабельный дом, построенный для ветеранов войны? Проект очень удобный, жители довольны», – рассказали нам.

Да и в целом жизнь на острове с каждым днем становится все привлекательнее, не только для местных жителей, но и для туристов. Значительно улучшены бытовые условия жизни: инфраструктура практически полностью обновлена, остров находится в зоне скоростного интернета, проведена новая водная линия, и теперь вместо опресненной морской воды островитяне пьют шолларскую. На острове есть хостелы, несколько комфортабельных гостиниц, спортзал, супермаркеты, несколько ресторанов и кафе.

В стремительном благоустройстве острова принимает активное участие глава Исполнительной власти Васиф Иманов, и благодаря его грамотному подходу все проблемы сразу находят свое решение.

«Очень открытый для общения человек, принимает любую инициативу, от народа не бегает», – именно так охарактеризовали В.Иманова островитяне.

А что касается фантазии автора насчет железной дороги, которую заливали волны, то она разбилась вдребезги о суровую реальность: в 90-е годы эту дорогу разобрали, а рельсы продали. Как видите, никакой романтики,

Островитяне

В Пираллахи существуют три крупные общины – лезгинская, русская и татарская, в целом, на сегодняшний день населения составляет чуть более 17 тысяч человек. Все живут дружно, отмечают совместно праздники. Горе в семье одного – горе у всех, равно как и радость – одна на всех, совместные дни рождения, свадьбы, проводы в последний путь, заканчивающийся на каменистом островном кладбище, не разделенном по национальному признаку.

Кстати, о кладбище: это, пожалуй, единственное место на острове, где нет асфальтированных дорог, и добираться до него было неудобно. Кроме того, мы с удивлением обнаружили среди могильных плит и армянские надгробья – ухоженные, чистые. Оказывается, местные жители ухаживают за всеми могилами одинаково, ведь по их понятиям, смерть уравнивает всех. На острове также проживает еще около 35 армян (в основном, это женщины, вышедшие замуж за островитян – представителей других национальностей и сменившие фамилию). И живут эти семьи комфортно, спокойно, работают, учатся наравне со всеми остальными гражданами.

После посещения кладбища мы поехали в рыбацкий поселок, посмотрели старинное здание метеорологической станции, построенное из красного кирпича, увидели лезгинский поселок, водокачку, резервуары времен Нобеля. И поняли, что даже если остров преобразится до неузнаваемости – с учетом своей туристической значимости, все равно история – пусть даже уже без совковых вывесок, так или иначе по-прежнему не денется никуда, ибо пока есть упоминания о Нобеле, древнем святилище, где когда-то находился зороастрийский камень, старый маяк, море, дышащее вечностью и могилы островитян, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность родной земли, остров Пираллахи навсегда останется местом с частичкой прошлого и вызывающим неподдельное любопытство людей.

Яна Мадатова