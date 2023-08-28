В Армении солдат убил сослуживца и совершил суицид (обновлено)

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Следственный комитет Армении представил подробности гибели двух военнослужащих в одной из воинских частей.

По данным следствия, около 16:00 часовой на боевой позиции одной из частей А. Г. выстрелил из закрепленного за ним «АК-74» в старшего по позиции А. Х., после чего застрелился сам.

По предварительным данным, инцидент связан с неуставными отношениями.

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11:35 В Армении двое военнослужащих Артем Араевич Айказян и Армен Айк Хачатрян получили огнестрельные ранения в одной из воинских частей, при пока невыясненных обстоятельствах.

Проводится расследование с целью полного выяснения обстоятельств инцидента.