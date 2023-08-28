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МИД Японии призвал своих граждан в Китае не разговаривать громко по-японски

МИД Японии призвал своих граждан в Китае не разговаривать громко по-японски

МИД Японии призвал своих граждан в Китае к осторожности из-за роста количества беспорядков по вопросу сброса воды из «Фукусимы-1».

Об этом сообщает Bloomberg.

Ведомство заявило, что гражданам, посещающим или проживающим в Китае, следует не разговаривать громко по-японски и обращать пристальное внимание на свое окружение при посещении посольства или консульства.

В заявлении Министерство посоветовало японцам держаться дальше от любых демонстраций против сброса воды на АЭС и не фотографировать эти мероприятия.

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