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ISW: В смерти Пригожина было более заинтересовано Минобороны РФ, чем Путин

ISW: В смерти Пригожина было более заинтересовано Минобороны РФ, чем Путин

Министерство обороны России может быть более заинтересовано в смерти главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, чем российский диктатор Владимир Путин.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW) в ежедневном отчете, 27 августа Следственный комитет России объявил, что генетическая экспертиза подтвердила смерть Пригожина на борту самолета, потерпевшего крушение под городом Тверь.

Так называемые «военкоры» РФ утверждают, что Министерство обороны России активно выдвигало условия для прекращения деятельности «Вагнер» на Ближнем Востоке и в Африке еще до смерти Пригожина. Один из военкоров заметил, что представители Минобороны России на переговорах боятся оказывать прямое давление на наемников «Вагнера» и вместо этого давят на ближневосточных и африканских официальных лиц, чтобы те разорвали свои связи с ЧВК.

Аналитики предположили, что Минобороны РФ может быть более заинтересовано в уничтожении ЧВК «Вагнер» и ее основателя, чем Путин.

В ISW подчеркнули, что не могут подтвердить достоверность этих сообщений, но если они правдивы, это может свидетельствовать о том, что Путин не руководит процессом роспуска «ЧВК Вагнера», а переложил эту ответственность на Министерству обороны РФ.

Впрочем, аналитики не исключают, что всплеск таких сообщений в российских сообществах «военкоров» и так называемых оппозиционеров может также быть попыткой отбелить Путина от убийства Пригожина.

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