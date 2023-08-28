В Великобритании требуют пожизненного срока для самых жестоких убийц

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Британский Минюст предложил внести поправки в законы и обязать судей выносить пожизненные приговоры «наихудшим» убийцам, пишет The Guardian.

Речь идет, например, о преступлениях с сексуальной подоплекой. Если это решение будет принято, то убийцы не будут иметь шансов на обжалование приговоров и освобождение. Пожизненный срок — самое суровое наказание в британской пенитенциарной системе: смертную казнь отменили в стране в 1998 году, последние казни были еще в 1960-х. К заключению на всю жизнь обычно приговаривают серийных убийц или тех, кто совершил убийство с отягчающими обстоятельствами, например, с использованием служебного положения, отмечает Guardian. Для вынесения приговора требуется наличие «исключительных обстоятельств».

По словам британского премьер-министра Риши Сунака, обязательное пожизненное заключение «для отвратительных преступников» будет гарантией того, что они никогда не выйдут на свободу.

«Люди справедливо ожидают, что в самых серьезных случаях должна быть гарантия того, что жизнь будет означать жизнь», — заявил политик.