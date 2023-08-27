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Наблюдается рост уровня воды в ряде рек Азербайджана

Наблюдается рост уровня воды в ряде рек Азербайджана

В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды. Об этом говорится в заявлении замначальника Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Рафига Вердиева.

Он отметил, с полудня 26 до утра 27 августа погодные условия в стране были нестабильными, на территории республики наблюдались грозы, местами прошли ливни.

«Наибольшее количество осадков зафиксировано на территории Гахского, Шекинского и Габалинского районов. В то же время в Тертере, некоторых районах Центрального Арана, Губа-Хачмазе, Лянкяран-Астаринском регионе шли дожди.

Из-за дождей уровень воды в большинстве рек поднялся. Наибольший рост наблюдался в реках Гёйчай и Турянчай. Вода, сошедшая со склонов в результате сильных дождей, вызвала сель на территории села Гарамарьям Гёйчайского района», – заявил Вердиев.

Он также сказал, что 28 августа в стране будет наблюдаться умеренная погода без осадков. Но в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди.

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