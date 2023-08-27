Apple готовит первое за 6 лет крупное обновление iPad Pro

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Apple работает над обновлением iPad Pro — своих самых дорогих и технологичных планшетов. Об этом сообщил колумнист Bloomberg Марк Гурман в своей еженедельной рассылке, посвященной новостям об Apple. По его информации, новые планшеты планируется выпустить в 2024 году, причем навряд ли это произойдет раньше весны или даже лета, пишет Гурман.

Обновление станет первым крупным за шесть лет — с 2018 года, когда iPad Pro получили новый дизайн без кнопки «Домой» на лицевой стороне, утверждает Гурман. С тех пор в планшет добавляли новые процессоры, камеры, технологии экрана и сенсоры, но значительных изменений не было. Гурман пишет, что новые планшеты, вероятно, получат процессоры M3 (Apple их еще не показывала), а также OLED-экраны — такие сейчас используются в iPhone: они более четкие и яркие, а также лучше передают цвета, пояснил Bloomberg. Новые модели будут иметь диагональ экрана 11 и 13 дюймов, сейчас наибольшая модель имеет экран диагональю 12,9 дюймов. Будет ли еще что-то отличать новые iPad Pro от предыдущих, не уточняется.

Обновится также клавиатура Magic Keyboard для iPad, которая позволяет работать с устройствами как с ноутбуками: в частности, станет больше тачпад — панель для управления курсором. Текущая версия Magic Keyboard появилась в 2020 году, и размер тачпада — одна из основных претензий к ней, отметил Гурман.

Новые подели придадут импульс продажам iPad, которые в последнее время снижаются, считает Гурман. Падение продаж планшетов наблюдается у всех основных производителей, включая Samsung и Lenovo, причем у конкурентов Apple продажи падают еще сильнее, написал журналист. Сейчас iPad приносит Apple меньше всего прибыли среди основных сегментов Apple, добавил он.