31 год назад армянские фашисты учинили резню в селе Баллыгая |
Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны |
Коротченко: Мехрибан Алиева – это сочетание ума и красоты |
СМИ: Росмиротворцев в Карабахе возглавит генерал-майор Кулаков |
The Washington Post: Российская армия истощается |
Азербайджанцы добились закрытия аккаунта Араика Арутюняна в Facebook |
Азербайджанские войска пресекли инженерные работы армян |
Украинские дроны нанесли удар по аэродрому в Курске |
Посольство Азербайджана отреагировало на статью «Минвала» и передало ноту протеста в МИД России |
Главное Мир

Apple готовит первое за 6 лет крупное обновление iPad Pro

Apple готовит первое за 6 лет крупное обновление iPad Pro

Apple работает над обновлением iPad Pro — своих самых дорогих и технологичных планшетов. Об этом сообщил колумнист Bloomberg Марк Гурман в своей еженедельной рассылке, посвященной новостям об Apple. По его информации, новые планшеты планируется выпустить в 2024 году, причем навряд ли это произойдет раньше весны или даже лета, пишет Гурман.

Обновление станет первым крупным за шесть лет — с 2018 года, когда iPad Pro получили новый дизайн без кнопки «Домой» на лицевой стороне, утверждает Гурман. С тех пор в планшет добавляли новые процессоры, камеры, технологии экрана и сенсоры, но значительных изменений не было. Гурман пишет, что новые планшеты, вероятно, получат процессоры M3 (Apple их еще не показывала), а также OLED-экраны — такие сейчас используются в iPhone: они более четкие и яркие, а также лучше передают цвета, пояснил Bloomberg. Новые модели будут иметь диагональ экрана 11 и 13 дюймов, сейчас наибольшая модель имеет экран диагональю 12,9 дюймов. Будет ли еще что-то отличать новые iPad Pro от предыдущих, не уточняется.

Обновится также клавиатура Magic Keyboard для iPad, которая позволяет работать с устройствами как с ноутбуками: в частности, станет больше тачпад — панель для управления курсором. Текущая версия Magic Keyboard появилась в 2020 году, и размер тачпада — одна из основных претензий к ней, отметил Гурман.

Новые подели придадут импульс продажам iPad, которые в последнее время снижаются, считает Гурман. Падение продаж планшетов наблюдается у всех основных производителей, включая Samsung и Lenovo, причем у конкурентов Apple продажи падают еще сильнее, написал журналист. Сейчас iPad приносит Apple меньше всего прибыли среди основных сегментов Apple, добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Маск раскритиковал Минюст США
Мир

Маск раскритиковал Минюст США

2023/08/28, 01:00
Зеленский рассказал о последствиях победы Украины для Беларуси, Молдовы и Грузии (видео)
Мир

Зеленский рассказал о последствиях победы Украины для Беларуси, Молдовы и Грузии (видео)

2023/08/28, 00:57
В Великобритании требуют пожизненного срока для самых жестоких убийц
Мир

В Великобритании требуют пожизненного срока для самых жестоких убийц

2023/08/28, 00:45
Данные, переданные с Луны индийским аппаратом, удивили ученых
Мир

Данные, переданные с Луны индийским аппаратом, удивили ученых

2023/08/28, 00:17
Apple готовит первое за 6 лет крупное обновление iPad Pro
Мир

Apple готовит первое за 6 лет крупное обновление iPad Pro

2023/08/27, 23:32
Жители КНДР смогут вернуться на родину
Мир

Жители КНДР смогут вернуться на родину

2023/08/27, 23:02
Из римского Колизея изгоняют крыс
Мир

Из римского Колизея изгоняют крыс

2023/08/27, 22:17
Зеленский против переноса боев на территорию России (видео)
Мир

Зеленский против переноса боев на территорию России (видео)

2023/08/27, 21:31
Зеленский раскрыл условия вывода войск России из Крыма
Мир

Зеленский раскрыл условия вывода войск России из Крыма

2023/08/27, 21:17