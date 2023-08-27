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Главное Мир

Жители КНДР смогут вернуться на родину

Жители КНДР смогут вернуться на родину

Власти Северной Кореи разрешили находящимся за границей гражданам страны вернуться на родину. Об этом сообщает Reuters.

Границы КНДР были закрыты из-за строгих коронавирусных ограничений больше трех лет. Как сообщил государственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий КНДР, сейчас граждане страны могут вернуться, поскольку было принято решение изменить уровень противоэпидемической защиты «в связи с ослаблением ситуации с пандемией во всем мире». Отмечается, что вернувшиеся будут находиться под медицинским наблюдением в карантинных отделениях в течение недели.

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