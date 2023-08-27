Жители КНДР смогут вернуться на родину

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Власти Северной Кореи разрешили находящимся за границей гражданам страны вернуться на родину. Об этом сообщает Reuters.

Границы КНДР были закрыты из-за строгих коронавирусных ограничений больше трех лет. Как сообщил государственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий КНДР, сейчас граждане страны могут вернуться, поскольку было принято решение изменить уровень противоэпидемической защиты «в связи с ослаблением ситуации с пандемией во всем мире». Отмечается, что вернувшиеся будут находиться под медицинским наблюдением в карантинных отделениях в течение недели.