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Самый большой авианосец в мире USS Gerald R. Ford прибыл в порт Антальи (фото)

Самый большой авианосец в мире USS Gerald R. Ford прибыл в порт Антальи (фото)

Крупнейший в мире авианосец «Джеральд Р. Форд» прибыл в порт QTerminals в Анталье. Об этом рассказал директор порта QTerminals Озгют Серт.

По его словам, которые приводит «Анадолу», авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» прибыл в порт Антальи с 4500 членами экипажа.

Серт отметил, что прибытие столь громадного судна в порт Антальи также внесет значительный вклад в экономику страны.

«Экипаж судна «Джеральд Р. Форд» прогулялся по Анталье и сделал покупки. Туристы и жители Антальи в свою очередь с интересом наблюдают за кораблем», – сказал он.

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