СМИ: Росмиротворцев в Карабахе возглавит генерал-майор Кулаков |
The Washington Post: Российская армия истощается |
Азербайджанцы добились закрытия аккаунта Араика Арутюняна в Facebook |
Азербайджанские войска пресекли инженерные работы армян |
Украинские дроны нанесли удар по аэродрому в Курске |
Посольство Азербайджана отреагировало на статью «Минвала» и передало ноту протеста в МИД России |
Ушел из жизни офицер азербайджанской армии (фото) |
Украинские летчики будут обучаться пилотированию F-16 в Румынии |
ISW: ВСУ прорвали самую сложную линию обороны РФ |
Главное Мнения

The Washington Post: Российская армия истощается

The Washington Post: Российская армия истощается

Быстрого украинского прорыва и наступления, на которые многие надеялись, не произошло, а война с Россией оказалась кровавой и медленной. Однако украинские защитники все еще могут удивить критиков. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на экспертов.

«Война не идет линейно. Защитники могут держаться в течение длительного времени, а затем внезапно сломать, позволяя нападающему добиться быстрых успехов, прежде чем защита укрепится дальше в тылу. Украинцы стремятся создать именно такой эффект – и есть основания полагать, что они это могут», – пишет издание.

Указывается, что проникнуть глубоко в оборону, такую, которую россияне создали на юге Украины, является трудной задачей для любой армии.

«Вооруженные силы США делали это дважды за современную память, оба раза против Ирака. В 1991 году, после 39-дневных ударов по иракским войскам с воздуха, возглавляемая США коалиция численностью 650000 военнослужащих проникла и обошла оборону Ирака, разгромив иракскую армию за 100 часов. В 2003 году меньшие силы под руководством США уничтожили сильно запущенную иракскую армию за несколько недель. У Украины нет никакого преимущества, которое имели Соединенные Штаты в этих операциях. У нее нет господства в воздухе и у нее слишком мало бронированных прорывных систем», – объяснили аналитики.

Указывается, что россияне подготовились к обороне: поставили мины, вырыли глубокие полосы в земле для своих войск, задействовали артиллерию.

«Российская армия заняла эластичную оборону, при которой ее войска сначала отступают, а затем контратакуют, когда украинские войска понесут потери и начинают уставать. Все эти факторы делают украинское контрнаступление чрезвычайно жестким», – отметили эксперты.

В то же время, издание указывает, что украинские войска продвигаются на двух ключевых направлениях – в центральной Запорожской области в районе Работино по дороге на Токмак и Мелитополь и на востоке Запорожской области к югу от Великой Новоселки на рубеже в направлении Бердянска.

«Похоже, что украинцы пробили по крайней мере самый передний пояс российских мин и оборонительных сооружений в обоих районах, и их продвижение в районе Работино, похоже, ускоряется. Они также вернули некоторые значительные территории вокруг Бахмута, единственного города, который Россия смогла захватить во время своего наступления прошлой зимой», – говорят аналитики.

Издание пишет, что российская армия истощается и означает, что любой украинский прорыв действующих линий РФ будет трудно быстро закрыть.

«Это то, на что делает ставку Украина», – указывает издание.

Теги:
Из этой рубрики
Пионтковский ожидает нового марша на Москву
Мнения

Пионтковский ожидает нового марша на Москву

2023/08/27, 22:02
The Washington Post: Российская армия истощается
Мнения

The Washington Post: Российская армия истощается

2023/08/27, 20:04
Экозъянц вновь развеял утверждения об "уникальности" армян (видео)
Мнения

Экозъянц вновь развеял утверждения об «уникальности» армян (видео)

2023/08/27, 16:52
Мусабеков: Президентишка, которого презирают сами французы, собрался воевать с Азербайджаном
Мнения

Мусабеков: Президентишка, которого презирают сами французы, собрался воевать с Азербайджаном

2023/08/27, 15:45
Коротченко заявил о напрасных тратах армян на "демонизацию" Азербайджана и Турции
Мнения

Коротченко заявил о напрасных тратах армян на «демонизацию» Азербайджана и Турции

2023/08/27, 10:08
Арестович о потенциальных преимуществах F-16 для ВСУ (видео)
Мнения

Арестович о потенциальных преимуществах F-16 для ВСУ (видео)

2023/08/26, 19:04
Почему Азербайджан все еще не провел военную операцию по «зачистке» Карабаха?
Мнения

Почему Азербайджан все еще не провел военную операцию по «зачистке» Карабаха?

2023/08/25, 15:18
Немецкий исследователь Рейнхард Хесс разбил в пух и прах доклад Окампо
Мнения

Немецкий исследователь Рейнхард Хесс разбил в пух и прах доклад Окампо

2023/08/24, 14:41
Максим Шевченко – «Минвалу»: Мне трудно представить, что Пригожин и Уткин могли не обратить внимания на это
Мнения

Максим Шевченко – «Минвалу»: Мне трудно представить, что Пригожин и Уткин могли не обратить внимания на это

2023/08/24, 13:47