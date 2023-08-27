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Украинские дроны нанесли удар по аэродрому в Курске

Украинские дроны нанесли удар по аэродрому в Курске

Военная контрразведка СБУ атаковала аэродром в российском Курске в ночь на 27 августа. Там размещаются самолеты и средства ПВО россиян. Об этом РБК-Украина рассказали источники в Службе безопасности Украины.

Как сообщают источники, аэродром ночью атаковала военная контрразведка СБУ.

Известно, что дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два «Панциря».

Почти все беспилотники СБУ долетели до своих целей, по предварительной информации, только три из них были сбиты ПВО России.

«Судя по тому, что даже сами россияне зафиксировали как минимум 13 взрывов, «бавовна» получилась впечатляющей. Точные последствия поражений и количество погибших и раненых узнаем в ближайшее время», – добавили в СБУ.

Очередную «бавовну» успешно зажгли военные контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ.

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