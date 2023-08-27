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«Калым, чай, сахар, баран». Кадыров велел соблюдать скромность на свадьбах

"Калым, чай, сахар, баран". Кадыров велел соблюдать скромность на свадьбах

Духовное управление мусульман Чечни опубликовало в своем телеграм-канале «Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств» для региона. Документ разработали по поручению главы республики Рамзана Кадырова.

Из публикации следует, что калым в размере 50 тыс. руб., чай, сахар, баран остаются неизменными атрибутами «в соответствии с чеченскими адатами (обычаями)». Размер выкупа за невесту устанавливается по желанию, но также в соответствии с традициями.

Согласно новым нормам, запрещается делать дорогие подарки жениху, свекру, свекрови (родители жениха) и другим, а подарки сопровождающим жениха, когда он приезжает в гости, «не должны выходить за рамки адатов». В свою очередь родители жениха, отправляясь в гости к родственникам невесты должны приготовить подарки, которые «издавна были приняты в чеченском обществе», но не дорогие.

«Любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как: бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т. д. строго запрещены», — сказано в документе.

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