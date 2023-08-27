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Украинские летчики будут обучаться пилотированию F-16 в Румынии

Украинские летчики будут обучаться пилотированию F-16 в Румынии

Румыния включилась в программу подготовки украинских лётчиков к пилотированию истребителями F-16, в скором будут оформлены документы, позволяющие проводить обучение на её территории. Об этом рассказал премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью британскому изданию Financial Times.

«Ожидаю подписания протоколов (для допуска лётчиков) в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие (перед началом обучения). Насколько нам известно, логистика подготовлена», — сообщил политик.

Кроме того, Чолаку рассказал, что рост расходов на военную сферу и инфраструктуру из-за украинского конфликта плохо сказались на бюджете Румынии. По информации издания, у румынского премьера на этой встрече запланирована встреча в Брюсселе с европейскими чиновниками, на которой будут обсуждаться способы решить проблему с недостаточным финансированием.

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