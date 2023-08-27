Гасанов обсудил с Гюлером развитие военных связей (фото, видео)

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Находящиеся с официальным визитом в Азербайджане министр национальной обороны Турецкой Республики господин Яшар Гюлер и возглавляемая им делегация сначала посетили могилы Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой на Аллее почётного захоронения, а также Аллею Шехидов и мемориал турецким-воинам освободителям, павшим в 1918 году. Турецкая делегация возложила венки и цветы к могилам, воздав дань уважения их светлой памяти. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Затем в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. Министры обороны Азербайджана и Турции прошли перед почётным караулом, в сопровождении Военного оркестра прозвучали государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».

После церемонии встречи министр обороны и руководящий состав министерства встретились с турецкой делегацией.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Отметив высокий уровень военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, министр обороны подчеркнул важность продолжения по восходящей линии работы в этом направлении.

Выразив удовлетворение своим первым официальным визитом в братскую страну в качестве министра национальной обороны Турции, господин Я.Гюлер поблагодарил за оказанное гостеприимство и отметил, что стратегическое союзничество двух стран основано на дружественных и братских отношениях.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сфере, а также в области региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.