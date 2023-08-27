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Мусабеков: Президентишка, которого презирают сами французы, собрался воевать с Азербайджаном

Мусабеков: Президентишка, которого презирают сами французы, собрался воевать с Азербайджаном

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков в соцсети «Фейсбук» прокомментировал стремление Франции по инициации проармянской резолюции в Совбезе ООН.

«Франция инициирует проармянскую резолюцию в Совбезе ООН.

В Армении вызвало ажиотаж интервью президента Макрона газете Le Point, в котором тот подтвердил, что Париж сделает все, что в силах, чтобы не допустить восстановление суверенитета Баку над всей территорией Карабаха. Этот президентишка, которому сами французы демонстрируют полное презрение, выдавил из себя похожую на угрозу фразу: «…сейчас не время для дипломатии». Тут впору затрястись от страха. Кажись, Макрон собрался воевать с Азербайджаном. Что, отправишь самолеты бомбить нашу страну или десантируешь Иностранный Легион? Кишка тонка. Французские военные поумней своего вертлявого лидера и на авантюры не пойдут, как бы там Макрон ни пыжился. Так что следует ожидать новые антиазербайджанские инвективы в Совбезе ООН, в Евросоюзе, информационные атаки, угрозы санкций», – отметил эксперт.

«Как пишут французские и армянские СМИ, Париж остался недовольным состоявшимся обсуждением в Совбезе ООН обращения Армении в связи с гуманитарной ситуацией карабахских армян и решил инициировать принятие резолюции. Казалось бы, «дохлый номер», так как консенсуса, даже среди пятерки постоянных членов Совбеза ООН, нет. Любая, не ограничивающаяся пустыми призывами, резолюция должна принимать реалии. А они заключаются в том, что в документе нужно сослаться на Трехстороннее Заявление от 10 ноября 2020 года и признать роль России, которая присутствует на земле в качестве РМК. Без этого Москва считает резолюцию бесполезной. Однако принимая во внимание действия России в Украине, США и Великобритания выступают категорически против наделения русских какими-то полномочиями в Карабахе. Франция, которая в период своего председательства в Совбезе ООН, ранее инициировавшая проект резолюции, столкнулась с указанной коллизией, была вынуждена отозвать свой проект резолюции на стадии консультаций», – размышляет Мусабеков.

«Видимо теперь Париж желает сделать противоречия публичными и довести вопрос до голосования, чтобы продемонстрировать какие державы препятствуют принятию резолюции в поддержку армянских притязаний. Армянские СМИ не случайно сделали запросы в посольства США и Великобритании, в которых обвиняли эти державы в препятствии принятии соответствующей резолюции в Совбезе ООН. Что ж, дипломатия Франции опускается на уровень дешевого фиглярства. Дивидендов ей суета в пользу армян в Совбезе, не принесет. Да и в Евросоюзе Париж не сможет навязать коллективные санкции против Азербайджана. Ведь французский петух кукарекает громко, но яйца в Европе больше несут немцы. В Берлине считать не разучились, и жертвовать из-за несуразных амбиций Макрона взаимовыгодным сотрудничеством с Баку в энергетической сфере и транспортной логистике, вряд ли станут. Вся поднятая французским президентом суета может иметь лишь один итог, а именно торпедирование процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений и достижение прочного мира в регионе. Другого виновника искать не придется», – подытожил депутат.

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