Посольство отреагировало на статью «Минвала» и ожидает ответа российской стороны |
Ушел из жизни офицер азербайджанской армии |
Украинские летчики будут обучаться пилотированию F-16 в Румынии |
ISW: ВСУ прорвали самую сложную линию обороны РФ |
Гасанов обсудил с Гюлером развитие военных связей (фото, видео) |
Мусабеков: Президентишка, которого презирают сами французы, собрался воевать с Азербайджаном |
Тела Пригожина и его попутчиков опознали (аудио) |
Forbes поднял вопрос о минной проблеме в Азербайджане и Украине |
Президент Алиев указал на высокий уровень связей между военными Азербайджана и Турции |
Главное Мир

Париж первым в Европе запретил самокаты с электроприводом

Париж первым в Европе запретил самокаты с электроприводом

С 1 сентября в Париже будет невозможно арендовать электрические самокаты. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Отмечается, что власти Парижа решили не продлевать контракты с тремя частными операторами, которые сдают в аренду электросамокаты. Таким образом, столица Франции стала первым европейским городом, где вводится запрет на использование электросамокатов.

Это решение основано на итогах городского референдума по вопросу использования электросамокатов. В голосовании приняли участие более 100 тыс. жителей Парижа. За запрет высказались 89% участвовавших в референдуме 2 апреля.

В 2022 году в Париже зафиксировано 400 тыс. поездок на электросамокатах.

Теги:
Из этой рубрики
Арутюнян собирается сбежать?
Мир

Арутюнян собирается сбежать?

2023/08/27, 15:36
При взрывах на АЗС в Румынии пострадали 57 человек, есть погибшие (обновлено, фото, видео)
Мир

При взрывах на АЗС в Румынии пострадали 57 человек, есть погибшие (обновлено, фото, видео)

2023/08/27, 14:56
Тела Пригожина и его попутчиков опознали (аудио)
Мир

Тела Пригожина и его попутчиков опознали (аудио)

2023/08/27, 14:38
Париж первым в Европе запретил самокаты с электроприводом
Мир

Париж первым в Европе запретил самокаты с электроприводом

2023/08/27, 14:24
Трамп за сутки после ареста собрал рекордную сумму пожертвований
Мир

Трамп за сутки после ареста собрал рекордную сумму пожертвований

2023/08/27, 13:39
Действующего президента Зимбабве переизбрали
Мир

Действующего президента Зимбабве переизбрали

2023/08/27, 11:22
В Курске БПЛА врезался в высотку (фото)
Мир

В Курске БПЛА врезался в высотку (фото)

2023/08/27, 10:18
Взрывы над Курском
Мир

Взрывы над Курском

2023/08/27, 08:14
Правительственные силы Нигера ликвидировали несколько десятков боевиков
Мир

Правительственные силы Нигера ликвидировали несколько десятков боевиков

2023/08/26, 17:37