Посольство отреагировало на статью «Минвала» и ожидает ответа российской стороны |
Ушел из жизни офицер азербайджанской армии |
Украинские летчики будут обучаться пилотированию F-16 в Румынии |
ISW: ВСУ прорвали самую сложную линию обороны РФ |
Гасанов обсудил с Гюлером развитие военных связей (фото, видео) |
Мусабеков: Президентишка, которого презирают сами французы, собрался воевать с Азербайджаном |
Тела Пригожина и его попутчиков опознали (аудио) |
Forbes поднял вопрос о минной проблеме в Азербайджане и Украине |
Президент Алиев указал на высокий уровень связей между военными Азербайджана и Турции |
Главное Общество

В столичном регионе возможны кратковременные дожди

В столичном регионе возможны кратковременные дожди

Обнародован прогноз погоды на 28 августа.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 мм рт. ст. до 753 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны временами дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 16-21° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
В столичном регионе возможны кратковременные дожди
Общество

В столичном регионе возможны кратковременные дожди

2023/08/27, 16:36
Азербайджанские пожарные спасли 13 человек (видео)
Общество

Азербайджанские пожарные спасли 13 человек (видео)

2023/08/27, 15:27
Forbes поднял вопрос о минной проблеме в Азербайджане и Украине
Общество

Forbes поднял вопрос о минной проблеме в Азербайджане и Украине

2023/08/27, 14:08
В регионах Азербайджана прошли проливные дожди
Общество

В регионах Азербайджана прошли проливные дожди

2023/08/27, 12:25
Жительница Забуха обратилась с просьбой к президенту Алиеву (видео)
Общество

Жительница Забуха обратилась с просьбой к президенту Алиеву (видео)

2023/08/27, 08:29
Ильхам Алиев: Помню, когда мне исполнилось 50 лет...
Общество

Ильхам Алиев: Помню, когда мне исполнилось 50 лет…

2023/08/26, 21:44
Алиевы на праздновании "Дня города Лачин". Фотографии
Общество

Алиевы на праздновании «Дня города Лачин». Фотографии

2023/08/26, 21:39
Спасатели эвакуировали оказавшихся в опасной ситуации из-за наводнения жителей Исмаиллы (видео)
Общество

Спасатели эвакуировали оказавшихся в опасной ситуации из-за наводнения жителей Исмаиллы (видео)

2023/08/26, 20:35
Семьи, вернувшиеся в Забух, получили ключи от новых квартир
Общество

Семьи, вернувшиеся в Забух, получили ключи от новых квартир

2023/08/26, 19:46