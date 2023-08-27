Президент Алиев указал на высокий уровень связей между военными Азербайджана и Турции

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27 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера.

Глава государства расценил назначение Яшара Гюлера министром национальной обороны Турции как большое доверие, оказанное президентом Турции, и пожелал ему успехов в исполнении своих обязанностей, сообщает «Азертадж».

Подчеркнув, что Яшар Гюлер прилагает большие усилия и вносит вклад в сотрудничество вооруженных сил Азербайджана и Турции, Президент Ильхам Алиев отметил, что это взаимодействие находится на очень хорошем уровне.

Касаясь первого государственного визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан после избрания президентом, глава государства подчеркнул важность открытия в ходе него нового Центрального командного пункта Военно-воздушных сил.

Выразив признательность за добрые слова, Яшар Гюлер сказал, что для него и возглавляемой им делегации большая радость и честь находиться с визитом в Азербайджане, в первую очередь передал главе нашего государства приветствия президента Турции.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Реджепу Тайипу Эрдогану.

Коснувшись освобождения азербайджанских земель от оккупации, министр национальной обороны Турции с уважением почтил память шехидов, отметил, что самоотверженность и героизм азербайджанских солдат никогда не будут забыты.

Яшар Гюлер подчеркнул, что благодаря дальновидности и решительности президента Ильхама Алиева, который успешно продолжает политику общенационального лидера Гейдара Алиева, Азербайджан стал важным и авторитетным членом международного сообщества, что вызывает чувство большой гордости. Министр сказал, что тесные отношения и контакты между главами государств двух стран очень позитивно влияют на дальнейшее укрепление наших связей, отметил эффективное взаимодействие с азербайджанскими коллегами.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией и впредь будут успешно развиваться во всех областях, в том числе в военной сфере, состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся перспектив сотрудничества.