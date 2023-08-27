Еврокомиссия настаивает на возобновлении Россией «зерновой сделки»

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ЕК призывает Российскую Федерацию возобновить «зерновую сделку», ведь введенные Москвой ограничения на поставку украинского зерна через Черное море создают проблемы не только для Киева.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

По словам Домбровскиса, которые приводит Reuters, «Россия использует зерно как оружие».

Вице-президент ЕК подчеркнул, что Европа поддерживает все усилия Организации Объединенных Наций (ООН) и Турции по Черноморской инициативе, а Евросоюз предоставляет Украине альтернативные торговые маршруты для экспорта зерна и других товаров.

По словам Домбровскиса, к настоящему времени альтернативными маршрутами через Польшу и Румынию экспортировано около 45 млн тонн зерна, семян масличных культур и сопутствующих товаров, что является важным спасением для Украины.