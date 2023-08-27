Еврокомиссия настаивает на возобновлении Россией «зерновой сделки»

ЕК призывает Российскую Федерацию возобновить «зерновую сделку», ведь введенные Москвой ограничения на поставку украинского зерна через Черное море создают проблемы не только для Киева.
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
По словам Домбровскиса, которые приводит Reuters, «Россия использует зерно как оружие».
Вице-президент ЕК подчеркнул, что Европа поддерживает все усилия Организации Объединенных Наций (ООН) и Турции по Черноморской инициативе, а Евросоюз предоставляет Украине альтернативные торговые маршруты для экспорта зерна и других товаров.
По словам Домбровскиса, к настоящему времени альтернативными маршрутами через Польшу и Румынию экспортировано около 45 млн тонн зерна, семян масличных культур и сопутствующих товаров, что является важным спасением для Украины.