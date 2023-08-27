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В Австралии рухнул вертолет с морпехами США, 23 человека пострадали (обновлено)

В Австралии рухнул вертолет с морпехами США, 23 человека пострадали (обновлено)

11:38 По меньшей мере 23 морских пехотинца из США пострадали в результате крушения вертолёта у побережья Австралии. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

«Среди раненых — 23 солдата морской пехоты США, и мы делаем всё возможное, чтобы благополучно вернуть их обратно в Дарвин для прохождения лечения», — приводит телеканал слова комиссара полиции Северной территории Майкла Мерфи.

Мерфи добавил, что пять морпехов были госпитализированы в Дарвин.

***

11:04 Военный вертолёт с 20 морскими пехотинцами США на борту разбился у берегов австралийского острова Мелвилл. Об этом информирует Sky News Australia.

«Около 11:00 по местному времени вертолёт Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений», — говорится в сообщении.

Sky News Australia сообщает, что несколько военнослужащих были спасены. При этом сообщений о погибших нет.

«По предварительным данным, в ходе происшествия пострадали сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов. Австралийские военнослужащие к нему непричастны», – указали в Минобороны Австралии, отметив, что сейчас сотрудники министерства обороны и аварийных служб «сосредоточены на оперативном управлении инцидентом и обеспечении безопасности вовлеченных лиц».

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