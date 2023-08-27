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Коротченко заявил о напрасных тратах армян на «демонизацию» Азербайджана и Турции

Коротченко заявил о напрасных тратах армян на "демонизацию" Азербайджана и Турции

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в соцсети Facebook заявил о напрасных тратах мирового армянства на «демонизацию» Азербайджана и Турции.

«Для демонизации Азербайджана и Турции мировая армянская диаспора потратила миллионы долларов – и впустую. В России – уж точно», – написал эксперт.

«Я всегда задавал вопрос: почему евреи со всего мира едут в Израиль, развивают его, а Армения с каждым годом теряет уезжающее население?», – добавил Коротченко.

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