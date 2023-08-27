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Взрывы над Курском

Взрывы над Курском

Жители российского Курска в воскресенье, 27 августа, сообщили о громких взрывах над городом. Они рассказали, что слышно было несколько ударов, на улице у некоторых автомобилей включилась сигнализация.

Также в пабликах пишут, что «с шестого квартала были слышны еще автоматные очереди в лесу».

Официальной информации пока не было.

Позже Минобороны России сообщило, что дежурными средствами ПВО ночью и утром 27 августа были обнаружены и уничтожены в полёте два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей.

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