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В НАТО провели секретное совещание с главкомом ВСУ

В НАТО провели секретное совещание с главкомом ВСУ

Командование НАТО провело секретное совещание с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польской границе, сообщает The Guardian.

Это произошло 11 дней назад, на встречу главком взял весь свой командный состав. Фото с этой встречи публиковал британский генштаб.

Целью военного совета была перезагрузка военной стратегии Украины ввиду отсутствия прогресса в контрнаступлении.

«Главным вопросом повестки дня было то, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочная стратегия, поскольку война неизбежна. приближается к 2024 году», – говорится в статье.

Британское издание пишет, что на встрече присутствовал не только главком НАТО Каволи, но и глава генштаба Британии Радакин, которые становится «все более важным игроком» в ходе нынешних операций в Украине.

В результате обсуждений стратегия ВСУ изменилась. «Я думаю, вы можете видеть, что они концентрируются на Запорожском фронте», – сказал один из инсайдеров.

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