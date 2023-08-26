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Венгрия обвинила ЕС в нежелании признать провал санкций

Венгрия обвинила ЕС в нежелании признать провал санкций

Внутри Евросоюза не хотят признавать свои ошибки по санкциям, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, это обусловлено тем, что признание неизбежно приведет к замене политиков, продвигающих политику ограничительных мер.

«Санкционная политика провалилась. И ее сторонники этого пока не признают только потому, что если санкционная политика провалилась, то встает вопрос — а что с политиками, которые ее продвигали? Логическое продолжение этой мысли — политиков, продвигавших санкции и выступавших за них, надо снять, потому что кто-то должен понести ответственность за ущерб, нанесенный Европе», — отметил Сийярто.

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