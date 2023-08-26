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Насими Агаев: Жизнь азербайджанцев никогда не представляла для Запада значения

Насими Агаев: Жизнь азербайджанцев никогда не представляла для Запада значения

Либерализм Запада всегда ограничивался лишь жизнью армян.

Об этом говорится в публикации в социальной сети «X» (Twitter) посла Азербайджана в Германии Насими Агаева.

«Большинство западных медиа игнорирует историю масштабного восстановления территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, и возвращения на родные земли тысяч азербайджанцев, пострадавших от преступлений Армении. Почему? Потому что их либерализм всегда ограничивался лишь жизнью армян. Жизнь азербайджанцев никогда не представляла для Запада значения. Наличие 1 миллиона азербайджанцев, ставших жертвами преступлений против человечности со стороны Армении, не имело для них никакого значения. Почему? Вы знаете ответ!» – говорится в публикации.

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