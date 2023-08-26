Азербайджанские военные пресекли попытку армянских ВС обеспечить позиционное продвижение |
Посол Украины в Азербайджане поблагодарил Алиева (видео) |
Хикмет Гаджиев: В отличии от создающих барьеры стран, Азербайджан прокладывает дороги |
Франция не намерена отзывать посла из Нигера (обновлено) |
Прилетевший в Баку самолет не имеет отношения к Пригожину |
Лукашенко: Я не должен был обеспечивать безопасность Пригожина |
Сбит квадрокоптер вооруженных сил Армении (фото) |
Русские не прекращают свои провокации в Карабахе: появилось новое видео |
Красный полумесяц ставит на место армянский офис МККК |
Главное Политика

Франция попыталась помешать участию европейских дипломатов в праздновании “Дня города Лачин”

Франция попыталась помешать участию европейских дипломатов в праздновании “Дня города Лачин”

Сегодня представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, посетили Лачин, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, организованных в связи с «Днем города Лачин».

Согласно информации, полученной Trend из дипломатических источников, Франция предприняла существенные усилия для блокировки участия стран-членов Евросоюза в этом событии и попыталась помешать посещению мероприятий дипломатами.

Несмотря на действия французской стороны, ее попытки оказались неудачными. Дипломаты стран-членов ЕС так же приняли участие в данном визите.

Теги:
Из этой рубрики
Венгрия обвинила ЕС в нежелании признать провал санкций
Политика

Венгрия обвинила ЕС в нежелании признать провал санкций

2023/08/26, 17:29
Насими Агаев: Жизнь азербайджанцев никогда не представляла для Запада значения
Политика

Насими Агаев: Жизнь азербайджанцев никогда не представляла для Запада значения

2023/08/26, 16:47
Посол Украины в Азербайджане поблагодарил Алиева (видео)
Политика

Посол Украины в Азербайджане поблагодарил Алиева (видео)

2023/08/26, 16:26
Франция попыталась помешать участию европейских дипломатов в праздновании “Дня города Лачин”
Политика

Франция попыталась помешать участию европейских дипломатов в праздновании “Дня города Лачин”

2023/08/26, 16:22
Франция готовит очередную провокацию, направленную против Азербайджана
Политика

Франция готовит очередную провокацию, направленную против Азербайджана

2023/08/26, 11:05
Хикмет Гаджиев: В отличии от создающих барьеры стран, Азербайджан прокладывает дороги
Политика

Хикмет Гаджиев: В отличии от создающих барьеры стран, Азербайджан прокладывает дороги

2023/08/26, 10:24
Община Западного Азербайджана призвала Францию не мешать
Политика

Община Западного Азербайджана призвала Францию не мешать

2023/08/25, 20:40
Карабахские сепаратисты просят Россию организовать встречу с представителями Азербайджана
Политика

Карабахские сепаратисты просят Россию организовать встречу с представителями Азербайджана

2023/08/25, 19:50
Мамедов провел переговоры с Галузиным в Москве
Политика

Мамедов провел переговоры с Галузиным в Москве

2023/08/25, 17:22