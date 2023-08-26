120 слитков золота, найденные в поезде в Швейцарии, передадут МККК

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120 слитков золота общим весом более 3,7 кг, обнаруженные в 2019 году в оставленной в поезде в Люцерне посылке, адресованной Международному комитету Красного Креста (МККК), будут переданы этой гуманитарной организации.

Об этом сообщила прокуратура Люцерна, пояснив, что в ходе расследования владельца слитков установить не удалось, и ничто не указывает на совершение уголовного преступления, передает ТАСС

Как следует из сообщения, в октябре 2019 года проводник поезда, следовавшего из Санкт-Галлена в Люцерн, обнаружил в вагоне белый пакет. «На упаковке среди прочего был указан получатель ценностей – МККК. В упаковке было 120 золотых слитков (общий вес золота 3,732 кг), на которые был нанесен логотип и серийные номера», – пояснили в прокуратуре.

Несмотря на тщательное расследование, «владельца золотых слитков установить не удалось» и «даже объявление в кантональной газете не помогло найти собственника». Следователи не выявили также указаний на «связь с возможным преступлением против собственности». «Таким образом прокуратура Люцерна исходит из того, что никакого уголовного преступления совершено не было. Дело закрыто», – говорится в сообщении. Поскольку золото находилось в посылке, адресованной МККК, «можно предположить, что неизвестный владелец хотел передать золото этой организации, поэтому находка передается МККК как первоначальному получателю».

Как сообщила швейцарская вещательная компания RTS, в МККК, штаб-квартира которого находится в Женеве, выразили благодарность за «этот великодушный вклад» в деятельность организации, отметив вместе с тем, что предпочитают «более классические пути для получения пожертвований». Этот дар будет способствовать проведению в мире операций МККК по оказанию помощи людям, пострадавшим от войн и насилия, резюмировали в Красном Кресте.