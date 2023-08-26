Азербайджанские военные пресекли попытку армянских ВС обеспечить позиционное продвижение |
Посол Украины в Азербайджане поблагодарил Алиева (видео) |
Хикмет Гаджиев: В отличии от создающих барьеры стран, Азербайджан прокладывает дороги |
Франция не намерена отзывать посла из Нигера (обновлено) |
Прилетевший в Баку самолет не имеет отношения к Пригожину |
Лукашенко: Я не должен был обеспечивать безопасность Пригожина |
Сбит квадрокоптер вооруженных сил Армении (фото) |
Русские не прекращают свои провокации в Карабахе: появилось новое видео |
Красный полумесяц ставит на место армянский офис МККК |
Главное Мир

120 слитков золота, найденные в поезде в Швейцарии, передадут МККК

120 слитков золота, найденные в поезде в Швейцарии, передадут МККК

120 слитков золота общим весом более 3,7 кг, обнаруженные в 2019 году в оставленной в поезде в Люцерне посылке, адресованной Международному комитету Красного Креста (МККК), будут переданы этой гуманитарной организации.

Об этом сообщила прокуратура Люцерна, пояснив, что в ходе расследования владельца слитков установить не удалось, и ничто не указывает на совершение уголовного преступления, передает ТАСС

Как следует из сообщения, в октябре 2019 года проводник поезда, следовавшего из Санкт-Галлена в Люцерн, обнаружил в вагоне белый пакет. «На упаковке среди прочего был указан получатель ценностей – МККК. В упаковке было 120 золотых слитков (общий вес золота 3,732 кг), на которые был нанесен логотип и серийные номера», – пояснили в прокуратуре.

Несмотря на тщательное расследование, «владельца золотых слитков установить не удалось» и «даже объявление в кантональной газете не помогло найти собственника». Следователи не выявили также указаний на «связь с возможным преступлением против собственности». «Таким образом прокуратура Люцерна исходит из того, что никакого уголовного преступления совершено не было. Дело закрыто», – говорится в сообщении. Поскольку золото находилось в посылке, адресованной МККК, «можно предположить, что неизвестный владелец хотел передать золото этой организации, поэтому находка передается МККК как первоначальному получателю».

Как сообщила швейцарская вещательная компания RTS, в МККК, штаб-квартира которого находится в Женеве, выразили благодарность за «этот великодушный вклад» в деятельность организации, отметив вместе с тем, что предпочитают «более классические пути для получения пожертвований». Этот дар будет способствовать проведению в мире операций МККК по оказанию помощи людям, пострадавшим от войн и насилия, резюмировали в Красном Кресте.

Теги:
Из этой рубрики
Правительственные силы Нигера ликвидировали несколько десятков боевиков
Мир

Правительственные силы Нигера ликвидировали несколько десятков боевиков

2023/08/26, 17:37
Азербайджанские военные пресекли попытку армянских ВС обеспечить позиционное продвижение
Мир

Азербайджанские военные пресекли попытку армянских ВС обеспечить позиционное продвижение

2023/08/26, 16:58
Горит лесной массив Стамбула, огонь приближается к жилым домам (видео)
Мир

Горит лесной массив Стамбула, огонь приближается к жилым домам (видео)

2023/08/26, 16:14
120 слитков золота, найденные в поезде в Швейцарии, передадут МККК
Мир

120 слитков золота, найденные в поезде в Швейцарии, передадут МККК

2023/08/26, 16:00
В WhatsApp появится новый вид реакций
Мир

В WhatsApp появится новый вид реакций

2023/08/26, 15:52
Кабмин утвердил минимальные нормы энергоэффективности для зданий
Мир

Кабмин утвердил минимальные нормы энергоэффективности для зданий

2023/08/26, 15:42
Движение по Панамскому каналу могут ограничить еще на 10 месяцев
Мир

Движение по Панамскому каналу могут ограничить еще на 10 месяцев

2023/08/26, 15:34
В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников
Мир

В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников

2023/08/26, 15:24
Армия Хафтара ударила по повстанцам из Чада
Мир

Армия Хафтара ударила по повстанцам из Чада

2023/08/26, 14:58