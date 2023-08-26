В WhatsApp появится новый вид реакций

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В бета-версии мессенджера WhatsApp обнаружили новую функцию, с помощью которой пользователи могут реагировать на статусы своими цифровыми аватарами. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение заработало у некоторых тестировщиков бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.18.9. Так, при просмотре статусов контактов они могут реагировать на публикации не только с помощью восьми доступных эмодзи, но и с помощью цифровых аватаров.

Перед использованием этой функции пользователям необходимо будет создать свой аватар, если ранее он не был настроен.

Редакция WABetaInfo считает, что нововведение выглядит более интересным на фоне реакций с помощью эмодзи. Якобы такая возможность позволит пользователям лучше выражать свои эмоции и побудит их чаще оставлять реакции.

Функция находится в стадии разработки. Когда нововведение будет доступно всем пользователям мессенджера, пока неизвестно.

Статус — это аналог публикации в формате истории. В прошлом месяце аналогичная функция появилась в мессенджере Telegram.